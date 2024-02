Ascoli-Cremonese 0-0: regna l’equilibrio. Stroppa adesso rischia di subire sorpasso

Inizia la venticinquesima giornata di Serie B con la sfida tra Ascoli e Cremonese. Il match inizia con un quarto d'ora di ritardo dovuto alla nebbia. Inizio a rilento complici le precarie condizioni meteo. Occasione importante per i bianconeri con Caligara. Al 60' vantaggio degli ospiti con Tsadjout dopo una mischia in area che viene annullato dal Var per fuorigioco. Ci provano i nuovi entrati in casa grigiorossa a dare la scossa ma sono troppo imprecisi. Al 92' Bianchetti salva su Streng che poteva portare in vantaggio i suoi.