Ascoli, Botteghin: “Momento difficile. Con Castori è cambiato molto, Spezia tosta”

Eric Botteghin, esperto difensore dell'Ascoli, ha rilasciato dichiarazioni sul momento critico della squadra

L'Ascoli sta vivendo un periodo complicato. Quattro sconfitte e un solo pareggio nelle ultime cinque che hanno portato la formazione marchigiana in zona playout. Neanche il cambio allenatore per ora sta dando i frutti sperati. Fabrizio Castori ha rilevato William Viali ma in due partite ha raccolto solamente un punto. Come si legge sui canali ufficiali del club, a fare il punto della situazione è stato il capitano Eric Botteghin:

"È un momento difficile e negativo, siamo consapevoli della situazione in cui ci troviamo, ma non bisogna entrare in panico, dobbiamo fare di tutto per uscire da questa posizione di classifica e per farlo servono testa fredda e cuore caldo".

VENEZIA -“I primi 20’ abbiamo fatto bene, siamo stati aggressivi, abbiamo recuperato tante palle, ma abbiamo anche commesso errori, di reparto e individuali. E squadre forti come il Venezia alla fine ti castigano. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma sul finale abbiamo di nuovo commesso un errore e non deve più succedere”.

NUOVO MISTER -"A livello fisico e di mentalità è cambiato molto, fin dal primo giorno ci stiamo impegnando per assorbire al meglio l’idea del mister. La linea difensiva è passata da quattro a tre, ma personalmente non mi cambia molto, a parte il posizionamento. È solo un modo diverso di leggere le situazioni. Fisicamente sto bene, devo stringere un po’ i denti per un po’ di dolore al ginocchio, ma pian piano sto arrivando allo stato di forma ideale”.

SPEZIA - “Si trovano nella stessa posizione di classifica, hanno giocatori di qualità, sarà una battaglia, dovremo combattere e sfruttare il vantaggio di giocare in casa, mi aspetto un Del Duca pieno”.

