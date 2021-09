ACR Messina-Palermo, Doda suona la carica: “Siamo una famiglia!”

Massimiliano Doda non prenderà parte al derby di questo pomeriggio tra ACR Messina e Palermo a causa della convocazione con l'Albania Under21

Doda suona la carica. L'esterno difensivo di proprietà del Palermo non scenderà in campo questo pomeriggio in occasione del match valido per la seconda giornata del Girone C di Serie C in cui la banda rosanero targata Filippi affronterà l'ACR Messina di Sullo. Il motivo è la convocazione con l'Albania Under21 per le gare valide per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.