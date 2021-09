Italia Under21, l’ex Palermo Lorenzo Lucca convocato con gli Azzurrini

Lorenzo Lucca è stato convocato in Nazionale Under21 per il match contro il Montenegro valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria

Grande soddisfazione per Lorenzo Lucca. L'ex attaccante del Palermo è stato protagonista di un avvio di stagione spumeggiante con la maglia del Pisa in Serie B e si è così guadagnato la chiamata del CT Paolo Nicolato. Per il centravanti originario di Moncalieri un assist a Sabilli all'esordio in B e una poderosa doppietta da vero rapinatore d'area di rigore in occasione del match valido per la seconda giornata del campionato cadetto vinto dal team nerazzurro contro l'Alessandria.

L'infortunio del giovane e promettente Roberto Piccoli in occasione del match disputato dall'Italia Under21 contro il Lussemburgo avrebbe spinto Nicolato a convocare Lucca per assicurarsi un parco attaccanti profondo in termini di alternative.

L'ex ariete rosanero potrebbe, dunque, già esordire in Azzurro in occasione della gara contro il Montenegro valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Il match verrà disputato dalla Nazionale Under21 a Vicenza martedì 7 settembre alle ore 17.30.

"L'inizio di un percorso! Grande emozione", ha scritto l'ex calciatore del Palermo tramite il proprio profilo Instagram.