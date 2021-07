Lorenzo Lucca saluta Palermo: “Scelta difficile, è un arrivederci”

Il post pubblicato da Lorenzo Lucca sui social: l'attaccante classe 2000 è un nuovo calciatore del Pisa

Tredici i gol messi a segno prima dello stop per infortunio dall'ex Torino, che ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, Lucca ha catalizzato l'attenzione di media, addetti ai lavori e club di Serie A e B . Sassuolo , Udinese e Bologna in primis, con il Pisa che nelle ultime settimane ha sbaragliando le concorrenti, aggiudicandosi così l'intero cartellino del giocatore, che ha firmato un contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 30 giugno 2026.

"E' un giorno particolare per me. Palermo è nel mio cuore e questa scelta è stata difficile, porterò con me sempre il vostro calore che mi ha fatto sentire a casa. Una città unica e una terra di una bellezza rara. Questo è un arrivederci, ne sono sicuro", ha scritto Lucca sui social, salutando Palermo ed il Palermo. Di seguito, il post in questione.