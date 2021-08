Palermo, Doda convocato con l’Albania Under 21: i complimenti del club rosa

Massimiliano Doda è stato convocato con la selezione Albanese Under 21 per i match validi per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria

Il Palermo si congratula con Masimiliano Doda per la convocazione in Nazionale Under 21.

Il difensore sarà a disposizione della selezione Albanese per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, nella partita contro la Repubblica Ceca in programma il 6 settembre.

Questi i complimenti del Palermo FC in relazione alla convocazione di Massimiliano Doda con l'Under 19 della Nazionale albanese. Step di crescita importante per l'esterno a disposizione di Filippi che ha dimostrato predisposizione al sacrificio e umiltà in occasione della prima uscita di campionato dei rosanero contro il Latina. Doda è stato, infatti, impiegato da terzo di difesa dall'ex secondo di Boscaglia: ruolo non conforme alle proprie caratteristiche ma interpretato nel modo migliore possibile.