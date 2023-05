PAGELLE DI PALERMO-BRESCIA 2-2: senza cuore, senza testa, senza idee, senza identità ma obiettivo raggiunto(?)

Il Palermo getta letteralmente alle ortiche il biglietto per i playoff con una prestazione che rispecchia l'intera stagione dei rosa fatta di alti inutili e bassi catastrofici. Però è stato raggiunto l'obiettivo stagionale. Rosa in vantaggio di due gol con Brunori e Tutino nel primo tempo, salvo poi capitolare in maniera clamorosa a inizio ripresa con le reti di Rodriguez e Ayé. Però è stato raggiunto l'obiettivo stagionale. Adesso il Palermo si è consolidato per bene in Serie B: obiettivo raggiunto.