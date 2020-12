LE PAGELLE DI PALERMO-VITERBESE 3-3. Partita dalle mille emozioni ma che carattere questi ragazzi

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 3-3 una partita dalle mille emozioni contro una Viterbese dal peggior attacco del campionato ma rigenerato dai rosa. I ragazzi di Boscaglia dimostrano carattere e pareggiano due volte lo svantaggio grazie a un ottimo Lucca. Oggi serviva vincere ma un pari in questa maniera è una bella iniezione di fiducia per l’intero ambiente. Domenica il Palermo tornerà a giocare in trasferta e lo farà contro il Foggia.

PELAGOTTI 5,5

Inoperoso per gran parte della gara, riceve tre tiri veri in porta e subisce tre gol.

ALMICI 6

Confeziona l’assist per il gol di Lucca con una lucidità e calma da grande giocatore, ma poco dopo sbaglia l’anticipo su Simonelli che in torsione trova il tocco beffardo che scavalca Pelagotti. Esce al 73′ per infortunio. VALENTE (dal 73′) S.V. si dedica più alla fase difensiva e lo fa col piglio giusto.

ACCARDI 5,5

Sul secondo gol della Viterbese concede troppo spazio a Tounkara e poi insegue il pallone invece di chiudere la traiettoria per Simonelli che attende il passaggio come Barone con Inzaghi. Sul terzo gol viene letteralmente travolto dal gigante Mbende. Sontuoso invece l’intervento all’89’ su Tounkana lanciato in contropiede nell’uno contro uno.

MARCONI 5,5

Anche lui sul raddoppio della Viterbese lascia campo aperto a Tounkara ma sul finale si riscatta parzialmente con l’assist per Lucca.

CRIVELLO 6-

Spinge sulla fascia e va spesso al cross dal fondo ma la coperta è troppo corta perché la Viterbese sfrutta continuamente i varchi lasciati in difesa per fare male dalla sua corsia.