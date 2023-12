LE PAGELLE DI PALERMO-CREMONESE 3-2. Vittoria in extremis e rosa a tre punti dal secondo posto

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte la Cremonese con un gol al 7' minuto di recupero e vola a -3 dal secondo posto e a +7 dal nono. Eroe della serata Leo Štulac con un gol fortunoso ma caparbio su una punizione dalla trequarti. Adesso i rosa vanno in vacanza; si torna in campo sabato 13 gennaio in casa del Cittadella per uno scontro diretto d'alta classifica.

PIGLIACELLI 5,5

Su entrambi i gol, ma soprattutto sul secondo, l'impressione è che avrebbe potuto fare di più. Graziato dal VAR dopo il potenziale 3-1 di Coda annullato per fuorigioco, nel resto della partita non deve fare gli straordinari. Coi rosa in svantaggio, ha il merito di innescare dei contropiedi con dei lanci millimetrici dalla porta.

GRAVES 5,5

Svolge il proprio compitino ma sull'1-0 non oppone la minima resistenza su Sernicola che dalla sinistra ha il tempo di sistemarsi il pallone, alzare la testa e mettere un traversone sul secondo palo. BUTTARO (dal 66') 6 sul 2-2 è lui che fa ripartire l'azione scagliando un pallone in avanti. Positivo quando chiamato in causa.

NEDELCEARU 6,5

Segna la rete che riporta il Palermo in partita e lotta su tutti i palloni. Il VAR mette una pezza su un suo errore grave in occasione del gol di Coda annullato per fuorigioco, non ha particolari colpe sulle due reti.

CECCARONI 6

Soffre comprensibilmente da un punto di vista fisico: sull'1-0 è fuori posizione, su Coda al 39' sbaglia il tempo, ma gradualmente prende le misure e concede poco agli avversari. Da applausi un sombrero su Vazquez al 34'.

LUND 5,5

Sul vantaggio iniziale della Cremonese dimentica letteralmente la marcatura su Ghiglione che segna senza la minima pressione. Nel resto della gara va in difficoltà più volte ma viene aiutato dalle diagonali difensive dei compagni di reparto.