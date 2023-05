LE PAGELLE DI COMO-PALERMO 1-1. Un pari e una partita in meno alle vacanze estive

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia in casa del Como una partita che accontenta tutti tranne i tifosi delle due squadre che avrebbero preferito vedere qualcosa in più di un pareggio senza emozioni. Sabato prossimo (16:15) contro la Spal al Barbera, i rosa dovranno giocare più per i tifosi che per le loro ambizioni (?).

PIGLIACELLI 6,5

Come sempre ci mette le pezze permettendo al Palermo di restare in partita fino alla fine. Sul rigore viene spiazzato ma non ha colpe. Menzione speciale per i suoi passaggi sempre precisi da fare invidia a Gomes e compagni.

MATEJU 5,5

Prestazione anonima per il ceco che non incide né in fase difensiva né offensiva.

MARCONI 5,5

Gli avversari non creano particolari problemi alla retroguardia che si limita a coprire gli spazi facendo da elastico tra le linee.

NEDELCEARU 6

Come per Marconi, nemmeno lui viene chiamato a fare gli straordinari dal Como. Sul finale rischia un rosso e sfiora il gol di testa.

BUTTARO 6,5

Segna il gol del vantaggio con un destro sul primo palo, ma la cosa più importante al di là del gol, è stato il farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. Peccato solo che nel resto della gara non abbia mantenuto gli standard dei primi 25 minuti. VALENTE (dal 79') S.V. qualche buon cross a partita virtualmente finita.