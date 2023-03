LE PAGELLE DI CITTADELLA-PALERMO 3-3. Tre gol subiti da uno dei peggiori attacchi della B e tanti rimpianti

Il Palermo pareggia 3-3 in casa del Cittadella in una partita dalle mille emozioni che sarebbe potuta finire con una vittoria per i rosa ma anche con una sconfitta se non fosse stato per un piede in fuorigioco dopo un rigore assegnato al 90' per un tocco di mano di Nedelcearu. Venerdì prossimo nello scontro diretto contro il Modena, i rosa dovranno alzare l'asticella per non sprecare l'ennesima occasione per rientrare nel treno dei playoff.