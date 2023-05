LE PAGELLE DI CAGLIARI-PALERMO 2-1. Nonostante la sconfitta, rosa ancora in zona playoff

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo perde in casa del Cagliari dopo essere passato in vantaggio con Segre e spreca un'occasione d'oro per mettere una grande ipoteca sui playoff. Nonostante la sconfitta, il destino è ancora nelle mani dei rosa che venerdì sera al Barbera affronteranno un Brescia alla disperata ricerca di punti per non giocare i playout.

PIGLIACELLI 6

Non può nulla sul primo gol dove viene colto in controtempo, mentre sul secondo l'impressione è che avrebbe potuto fare di più. A parte questi due episodi, tiene come sempre in partita i rosa fino alla fine e trasmette sicurezza al reparto impostando con la consueta tranquillità.

MATEJU 5

Sul primo gol lascia troppo spazio nell'area piccola a Deiola che calcia indisturbato, sul secondo abbocca alla finta di Lapadula con troppa facilità. VALENTE (dal 71') S.V. riceve pochi palloni ma non fa nulla per farsi vedere dai compagni.

MARCONI 5

Mette lo zampino sul gol di Segre facendo una sponda di testa con una torsione all'indietro, mentre in partita soffre la tecnica di Lapadula finendo per uscire verso l'ora di gioco per un doppio giallo dopo un intervento scomposto ed evitabile su Nandez in seguito a un tentativo di contrasto proprio con Lapadula.

NEDELCEARU 6

Bravo sulle palle alte, anche lui come Marconi però va in difficoltà quando il Cagliari attacca in velocità palla a terra o alza il baricentro aumentando la densità nella trequarti. Paradossalmente gioca meglio con l'uscita di Marconi.