LE PAGELLE DI ASCOLI-PALERMO 0-1. Cinismo in attacco e solidità in difesa è la ricetta vincente di Corini

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo vince 1-0 in casa dell'Ascoli grazie a un gol di Mancuso nei minuti di recupero. Rosa non belli da vedere ma estremamente solidi in difesa (Pigliacelli non ha fatto una sola parata) e cinici in attacco. Nell'anticipo di venerdì sera al Barbera, i rosa sono chiamati a proseguire la striscia positiva contro il Cosenza.

PIGLIACELLI S.V.

Si limita a dirigere la retroguardia data la buona prova della difesa che lascia passare pochissimi palloni.

MATEJU 6,5

Presente in fase difensiva, sbaglia poco anche se pecca di lucidità quando si affaccia nella trequarti avversaria. Bravo su Falzerano sul finale quando chiude una diagonale in area in tuffo.

LUCIONI 6,5

Ringhia su tutti i palloni e mette da subito in chiaro con le buone e con le cattive che dalle sue parti non si passa.

CECCARONI 6,5

Come Lucioni, concede pochissimo agli avversari ed è ben assistito sia in orizzontale dagli esterni che in verticale dai centrocampisti.

AURELIO 6,5

Parte forte battendo difesa e attacco con intensità e qualità, e sfiora anche un gol con un colpo di testa angolato parato in tuffo dall'ex Viviano, poi gradualmente cala fisicamente e sparisce fino a quando verso l'ora di gioco, Corini se ne accorge e lo fa uscire. LUND (dal 65') prova a ridare brio alla sua corsia, anche se gli manca lo spunto per cambiare passo.