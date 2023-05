Il Padova nonostante l'eliminazione dai playoff di Serie C ha deciso di confermare in panchina fino al 2024 Vincenzo Torrente

«Sono felice della riconferma che mi consente di dare continuità al lavoro iniziato la scorsa stagione. Abbiamo fatto molto bene nel percorso, peccato per come è terminata, ma sono orgoglioso e contento di essere tornato. Ringrazio la società ed il direttore per la fiducia riposta in me. Riparto con grande entusiasmo, possiamo fare grandi cose. Forza Padova!» Queste le parole di Vincenzo Torrente dopo il rinnovo di contratto firmato con il club biancoscudato.