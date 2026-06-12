Sean Sogliano rinnova e rimane a Verona. Si conclude uno degli enigmi del mercato dei Direttori Sportivi, vista l'offerta - e i vari incontri - del Lecce. Alla fine Sogliano ha scelto la via della continuità e firmerà il rinnovo di contratto.

Fiducia

Come raccontato in mattinata, Sogliano oggi ha incontrato il Lecce per discutere insieme al presidente Sticchi Damiani. Tra i due c'è un rapporto di grande stima, e l'incontro è stato piuttosto lungo. Il club salentino avrebbe messo sul piatto un contratto pluriennale, e carta bianca per tutte le strategie di mercato, a stretto e largo raggio. Si attendeva una risposta da parte di Sogliano, che sembra esser arrivata. Fumata nera. L'attuale DS del Verona ha deciso di proseguire il proprio lavoro in Veneto, nonostante la retrocessione, e secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il rinnovo è già stato firmato.

Triennale

Sogliano ha firmato un rinnovo su base triennale, un segnale forte da parte del club scaligero per suggellare la fiducia nel proprio DS. Non rivelate le cifre dell'accordo, ma la lunghezza della proposta sottolinea la voglia del Verona di ripartire dalla Serie B con uno dei propri punti fermi, capace di scovare sempre gemme preziose in contesti poco conosciuti. Sogliano sarà il volto del mercato scaligero, pronto ad affrontare il campionato di Serie B. In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore, il Verona ha voluto mettere la parola fine alla telenovela legata a Sean Sogliano: avanti insieme.

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