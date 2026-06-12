Giorni decisivi in casa Lecce. Nella giornata di oggi, la dirigenza salentina ha fissato un incontro con il proprio allenatore, Eusebio Di Francesco, per capire se ci sono le condizioni per poter proseguire insieme. DiFra è corteggiato da alcune squadre di A, che però hanno sondato anche altri profili e alcuni sono in dirittura d'arrivo - come Abate al Torino. Intanto, il Lecce continua a riflettere sul Direttore Sportivo.

La soluzione interna

I salentini hanno salutato Pantaleo Corvino, e non hanno ancora scelto il nuovo DS. Attualmente, all'interno del club, è già presente Stefano Trinchera nella carica di Direttore Sportivo, ma l'idea del presidente Sticchi Damiani è quella di affiancare un direttore tecnico di livello. In giornata è emerso anche il profilo di Domenico Teti, ma il nome che il Lecce sta seguendo con molta attenzione è Sean Sogliano. L'attuale DS del Verona, retrocesso in Serie B, ha dato disponibilità al club scaligero anche in cadetteria, ma il Lecce continua a premere. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, domani i salentini attendono una risposta concreta da parte di Sogliano, in modo tale da chiudere il capitolo DS nel minor tempo possibile. Intanto cercherà di capire anche la volontà di Eusebio Di Francesco, combattuto tra la permanenza a Lecce e la ricerca di una nuova avventura.

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