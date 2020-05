Udinese, Pozzo: “Mercato? Vi dico cosa penso sul futuro di De Paul e Mandragora”

Parla Giampaolo Pozzo.

Il numero uno dell’Udinese, concessosi per un’intervista a Il Gazzettino, si è espresso in merito al mercato in uscita dei bianconeri, in particolare sulle situazioni riguardanti Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora:

“De Paul ha fatto il suo percorso di maturazione e ora è un giocatore di grande affidabilità. Inutile nascondere che è un calciatore che un giorno approderà in un top club. Dobbiamo valutare la situazione Mandragora. Saremmo felici se rimanesse qui a Udine, ma sappiamo che potrebbe non essere così“, ha concluso Pozzo.

