Torino, Fuser: “La mia sulla lotta salvezza, Parma spacciato. Belotti? Se fossi in Cairo…”

Parola a Diego Fuser.

Palermo, il ritorno di Rauti: il gioiello scuola Torino studia da bomber e punta i playoff. La situazione infortuni in casa rosanero

L’ex calciatore di Lazio e Roma si è così espresso ai microfoni di Tuttosport circa il Torino del patron Urbano Cairo. In particolare, Fuser si è soffermato sulla lotta salvezza che vedrà in prima linea i granata del Gallo Belotti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il Parma forse è già spacciato, ma il Toro ha ancora speranze. Per entrambe è stata un’annata in cui è girato tutto storto, ma soprattutto i granata hanno giocatori forti e valori di rosa importanti: speriamo che almeno per la squadra di Nicola l’annata possa finire bene. Devono crederci tutti i calciatori, l’allenatore e la società. Guardando il calendario, il Toro avrà due partite difficili sulla carta contro Milan e Lazio, e le altre tutte alla portata. Belotti e compagni sono stati capaci di vincere contro la Roma, e possono ripetersi in altre sfide. Servirà tirare fuori la grinta. L’anno prossimo riconfermerei Nicola, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e la salvezza sarebbe anche merito suo. Belotti è un grandissimo giocatore che ha fatto tantissimo in questi anni per i colori granata: non mi sento di entrare nei dettagli perchè sono sempre situazioni particolari ma fossi in Cairo non lo lascerei partire, sarebbe un peccato vederlo altrove”.

Torino, Vagnati: “In campo con l’elmetto, diamo il massimo. Napoli su Belotti? Rispondo così”