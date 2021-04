Torino, Vagnati: “In campo con l’elmetto, diamo il massimo. Napoli su Belotti? Rispondo così”

Parola a Davide Vagnati.

Diversi sono stati i temi trattati dal direttore sportivo del Torino, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Napoli di Gennaro Gattuso, in programma alle ore 18.30 allo Stadio “Olimpico-Grande Torino”: dal momento della squadra allenata da Davide Nicola, invischiata nella lotta salvezza, al futuro del capitano Andrea Belotti. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Sarà una partita difficile, dovremo avere tutti l’elmetto. Dobbiamo cercare di dare il massimo perché adesso ogni punto pesa come un macigno. Nicola sta facendo un ottimo lavoro, un lavoro che bisogna portare a termine tutti insieme, cercando di aiutarci, facendo gruppo. Il mister sotto questo punto di vista è stato molto bravo. Bisogna continuare su questa squadra. Il rinnovo di Belotti? Ne stiamo parlando in maniera molto civile, amicale. Andrea è un giocatore straordinario. E’ normale che ci siano tanti club su di lui, anzi è motivo di vanto. Cercheremo di fare il massimo per farlo rimanere con noi”, sono state le sue parole.