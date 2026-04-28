Svelate le date del Calciomercato 26/27: si inizia prima del previsto, il motivo

Una svolta potenzialmente storica per il calciomercato

⚽️ 28 aprile - 11:52

Non si è ancora chiuso il sipario su questa stagione, ma i fari si cominciano a proiettare già sulla prossima. Sono state svelate le date del calciomercato estivo, con una novità assoluta: la finestra di calciomercato comincerà con qualche giorno d'anticipo. La decisione è stata comunicata dalla FIGC al termine del Consiglio Federale.

Il comunicato

"Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva.

Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026".

Una svolta storica?

La scelta di anticipare l'inizio della finestra di mercato è legata ai bilanci delle squadre. In questo modo, tutte le società potranno sistemare i propri bilanci entro il 30 giugno, in modo tale da riuscire a programmare al meglio la stagione successiva. Si tratta di una svolta storica, e chissà se non potrà essere il punto di partenza per una rivoluzione nel calciomercato e nelle sue finestre, in questo caso quella estiva.