Palermo, il quarto posto non è una condanna: spesso la terza non sale dai playoff, i precedenti

Con la mancata vittoria contro la Reggiana sono svanite tutte le possibilità di terzo posto e di promozione diretta. Il quarto posto non è una condanna, anzi. Negli ultimi sette campionati solo due volte la terza classificata è salita in A

⚽️ 28 aprile 2026 (modifica il 28 aprile 2026 | 09:02)

Di Giuseppe Donato

Con la mancata vittoria a Reggio Emilia dello scorso sabato per il Palermo è arrivato il primo amaro verdetto ossia l'impossibilità di conquistare la promozione diretta. Al Mapei Stadium la compagine di Inzaghi ha mostrato la consueta difficoltà nel concretizzare le azioni create, portando in Sicilia enorme amarezza oltre che un punto inutile. Con tale pareggio, le prime due posizioni sono distanti sei lunghezze, un divario impossibile da colmare tenendo conto che mancano solo due partite al termine del torneo, degli scontri diretti (persi entrambi) con il Monza, e della differenza reti (+36 e +29) con il Frosinone. I rosanero termineranno il campionato al quarto posto. Sarà adesso necessario rimboccarsi le maniche, ripartire da questa prima "delusione" e prepararsi ai playoff nel miglior modo possibile. Le ultime due gare non diranno granchè, ma daranno la possibilità ad Inzaghi di tentare nuove soluzioni in vista del "piccolo torneo" in programma a maggio.

Il sogno di promozione in massima serie per il Palermo passerà, dunque, dai playoff. Il quarto posto conquistato permette ai siciliani di partire dalle semifinali, con il beneficio di disputare la gara di ritorno al Renzo Barbera, e di poter ottenere il passaggio del turno in finale anche solo con due pareggi. Benefici, che, la terza classificata avrebbe anche in finale. Praticamente, se la squadra di Inzaghi dovesse incontrare, Monza o Frosinone, dovrà necessariamente vincere una delle due gare e dovrà disputare il ritorno o all'U Power, o allo Stirpe. Non proprio uno dei migliori scenari.

Sebbene la squadra che termina il campionato al terzo posto abbia maggiori possibilità di conquistare la Serie A, per i motivi sopracitati, non sempre tale pronostico viene rispettato, anzi..... Negli ultimi sette campionati di cadetteria, solo in due occasione la terza classificata ha conquistato la serie più ambita del calcio italiano tramite la lotteria dei playoff, dimostrando che, le aspettative, spesso, non giocano un ruolo favorevole.

La stagione scorsa, lo Spezia, arrivato terzo dopo non aver avuto la meglio nella lotta con il Pisa per il secondo posto, ai playoff, dopo aver eliminato il Catanzaro in scioltezza, in finale contro la Cremonese ha avuto la peggio non conquistando la Serie A. Lo 0-0 dello Zini all'andata sembrava aver dato una serie ipoteca su chi avrebbe giocato in "Paradiso" l'annata successiva, ma, al ritorno, al Picco, la formazione ospite vinse 2-3, ottenendo una promozione insperata sino alla vigilia della gara.

Due stagioni prima, nel 2022/2023, il Bari, protagonista di un campionato di assoluta qualità, concluse il torneo al terzo posto. Ai playoff, in semifinale eliminò il Sudtirol, arrivando in finale contro il Cagliari. All'andata le due compagini si divisero la posta in palio, 1-1, all'Unipol Domus, un risultato che in maniera lapalissiana favorisce la formazione pugliese. Al ritorno, in terra barese, mentre sembrava stesse andando tutto per il meglio per il Bari (uno 0-0 che li avrebbe premiati e li avrebbe portati in A dopo anni di assenza) dal nulla, agli sgoccioli, improvvisamente, Pavoletti raccoglie un pallone proveniente da Zappa dalla sinistra, batte Caprile e porta il Cagliari in massima serie dopo solo una stagione di cadetteria.

Nel 2021/2022, fu il Pisa a concludere l'annata regolare al terzo posto. Ai playoff, dopo aver eliminato il Benevento, in finale incontrò il Monza, che nonostante una chiara superiorità, concluse il campionato al quarto posto. I lombardi "schiacciarono" i toscani nel doppio confronto vincendo entrambe le gare conquistando la prima storica promozione in massima serie. La stagione precedente, la 20/21, al terzo posto arrivò proprio il Monza, che, venne eliminato addirittura in semifinale contro il Cittadella (3-0 in Veneto, 2-0 in Lombardia). I playoff li vinse poi il Venezia che ebbe la meglio nel derby veneto. Due stagioni prima, nel 18/19, il Benevento, arrivato terzo in seguito alla punizione inflitta al Palermo, non vinse i playoff venendo eliminato in semifinale. A salire in "Paradiso" fu l'Hellas Verona, arrivato quinto nel campionato regolare. Infine, le uniche due occasioni in cui la meglio classificata ottenne la Serie A dai playoff, riguardano le stagioni 23/24 e 19/20, in cui trionfarono rispettivamente Venezia e Spezia.

Dunque, se all'apparenza per il Palermo conquistare la A da quarta in classifica appare una impresa ardua, un Everest da scalare, gli ultimi anni non hanno mostrato proprio così. Nella maggior parte dei casi pesa il contraccolpo psicologico che potrebbe subire la terza classificata in seguito ad una lotta serrata sino all'ultima giornata con la seconda in classifica. Frosinone e Monza, nel frattempo continuano la sua gara da Formula uno, mentre la compagine di Inzaghi aspetta i playoff con tanta speranza e magari qualche rimpianto, per aver perso punti per strada.