Spezia, Erlic: “Salvezza? Il nostro Scudetto. Al mio primo anno in Serie A..”

Parola a Martin Erlic.

Spezia, il ds Meluso: “Italiano legato alla piazza, mi ha detto una cosa. Salvezza? Rispondo così”

Il calciatore dello Spezia ha analizzato l’annata della formazione di Vincenzo Italiano tramite il proprio account Instagram ufficiale. Il club di Stefano Chisoli ha ottenuto una salvezza storica grazie alla sostanziale mole di lavoro svolta dalla squadra bianconera. Erlic si è in particolare soffermato sull’obiettivo che si è posto per il futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Spezia, Nzola si racconta: “Italiano uomo vero, ricordo che all’inizio mi stava antipatico”

“Il lavoro paga sempre e noi quest’anno abbiamo fatto un SUPER lavoro. TUTTI noi. In pochi avrebbero scommesso sulla salvezza dello Spezia e invece abbiamo conquistato un risultato incredibile per la storia di questo club. Il nostro scudetto. Sono orgoglioso di questo gruppo di compagni e amici. Il mio primo anno in Serie A è stato fantastico, pieno di emozioni indescrivibili. Ho avuto il privilegio di sfidare grandi campioni e affrontare squadre fortissime. Devo dire grazie a chi ha creduto in me, l’obiettivo è migliorarsi sempre.”