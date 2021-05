Spezia, Nzola si racconta: “Italiano uomo vero, ricordo che all’inizio mi stava antipatico”

Impresa gigantesca dello Spezia che si è assicurato la permanenza in Serie A.

Il club ligure neo-promosso ha conquistato la salvezza con un turno d’anticipo travolgendo il Torino nell’ultimo match casalingo della stagione. Protagonista dell’intero campionato è stato senza dubbio Nzola che si è ritrovato a essere l’autentico leader del gruppo, dopo essere stato tesserato da svincolato all’inizio del torneo. I suoi gol hanno permesso alla compagine guidata da Vincenzo Italiano di raggiungere l’ambito obiettivo, adesso il suo futuro potrebbe però essere lontano dalla Liguria. L’ex attaccante anche del Trapani, nel corso dell’intervista concessa a La Nazione, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Le prime volte mi stava proprio antipatico, è una storia bizzarra. Quando sono arrivato al Trapani, non capivo il suo modo di giocare. Di lui detestavo tutto. Poi ho pensato fosse meglio cercare di conoscerlo bene altrimenti rischiavo di diventare pazzo: alla fine ho scoperto un uomo vero, generoso e geniale. Quando è andato a Spezia e mi ha cercato una prima volta, non ci credevo: non pensavo di piacergli. Gli ho ubbidito e finalmente ho cominciato a divertirmi: aveva ragione. Gli voglio bene”.

