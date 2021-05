Serie A, 37^ giornata: l’Atalanta vince e conquista la Champions, poker Spezia e salvezza. La classifica

Gol ed emozioni nella 37^ giornata di Serie A.

Pioggia di gol nei due anticipi 37^ giornata di Serie A. L’Atalanta cala il poker sul Genoa è ed aritmeticamente qualificata per la prossima Champions League, con un turno di anticipo. Si tratta della terza partecipazione di fila per la squadra di Gasperini, che si impone con i gol di Zapata, Malinovskyi e Gosens. Nella ripresa Shomurodov e Pasalic in rete, ma Pandev e ancora Shomurodov accorciano fino al 3-4.

Ampio successo anche per lo Spezia, che stravince lo scontro diretta contro il Torino, e conquista l’aritmetica salvezza. I liguri, dopo avere dominato nella prima frazione di gioco, trova il vantaggio con Saponara. A pochi minuti dal duplice fischio è Nzola, dal dischetto, a firmare il bis. Il Toro accorcia al 55’ con un penalty, trasformato da Belotti, ma l’attaccante dello Spezia fa doppietta e chiude i giochi.