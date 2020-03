Spadafora: “Ecco quando potrebbe ripartire la Serie A. Porte aperte o chiuse? Vi spiego da cosa dipenderà”

Parla Vincenzo Spatafora.

Con la Serie A ferma almeno fino al 3 aprile, si inizia a ragionare sulle possibili date di ripartenza del massimo campionato. Negli ultimi giorni, infatti, sono uscite diverse indiscrezioni sul possibile giorno di ripresa del torneo, emergenza sanitaria da Coronavirus permettendo.

Sull’attuale situazione del calcio in Italia, si è espresso il Ministro dello Sport, che intervenuto ai microfoni del TG1, ha ammesso di aver individuato la data per far ripartire il campionato nostrano: “Penso che la Serie A possa riprendere il 3 maggio. O almeno è ciò che speriamo. In seguito valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione. Ci saranno anche le coppe europee che si incroceranno con il calendario”.

Tale data, tuttavia, se confermata, andrebbe però a collidere con quella che, stando alle parole di Enrico Preziosi, sarebbe stata stata scelta dalla Lega Serie A in simbiosi con la FIGC, individuata per il 9 maggio. Massima attenzione, dunque, per l’evolversi della questione.

Spadafora, inoltre, ha anche fatto cenno a un nuovo divieto che da qui a poco tempo potrebbe trovare luce, dove si parla del possibile divieto per jogging e tutte le attività all’aria aperta: “Finora abbiamo lasciato questa opportunità, dato che la comunità medico scientifica ci ha detto di dare la possibilità alle persone di correre, magari anche a causa di altre patologie. Ma l’appello generale era quello di rimanere a casa. Se tutto ciò non viene ascoltato, saremo costretti a mettere un divieto assoluto”, ha il Ministro dello Sport italiano.

