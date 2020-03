Emergenza Coronavirus, Gravina: “Taglio ingaggi dei giocatori? Non sia un tabù, la crisi vale per tutti”

Il mondo del calcio riflette sui possibili scenari futuri.

Un’emergenza sanitaria che ha messo in gionocchio l’Italia, ma anche il calcio. Le complicazioni sportive dettate dell’emergenza coronavirus non accennano ad attenuarsi e così, i danni economici dovuti allo stop dei campionati, dovranno essere attutiti anche grazie ai cospicui stipendi dei giocatori di Seri A. Ad averlo annunciato è il numero uno della FIGC, Gabriele Gravina, intervenuto nel corso del programma “Tutti convocati” – in onda sulle frequenze di “Radio24”.

“Tagliare gli ingaggi? In questo momento di emergenza non è un tabù. Credo che ci dobbiamo mettere tutti attorno a un tavolo. La crisi e l’emergenza valgono per tutti e anche il nostro mondo deve avere la capacità di essere unito. Siamo chiamati a un gesto di grande responsabilità dando contenuto a quel contenitore chiamato solidarietà”.

Tra gli spinosi temi su cui Gravina si è espresso nel corso dell’intervista, anche quello relativo al calendario. Nel caso in cui l’emergenza coronavirus dovesse rientrare e l’ipotesi di giocare campionati e coppe il 2 maggio dovesse concretizzarsi, resta da rispettare la data del 30 giugno imposto dalla Uefa per l’assegnazione dei trofei. “Nel caso si dovesse slittare avanti di una settimana, necessariamente andremo a luglio”, ha ammesso il numero uno della FIGC.