Sheffield-Manchester United, probabili formazioni: Casemiro out, Højlund dal 1′

Sono dodici i punti conquistati fin qui dalla squadra di Erik Ten Hag , che occupa attualmente il decimo posto della classifica di Premier League , frutto di quattro vittorie e quattro sconfitte. Nove le reti siglate in otto gare, dodici i gol subiti. Al ventesimo posto lo Sheffield , che fin qui ha conquistato appena un punto contro. Poi ben sette le sconfitte rimediate in otto giornate. Appena sei i gol messi a segno, ventidue le reti incassate. Intanto, i precedenti tra le due formazioni sorridono agli ospiti: tre i successi ottenuti dal Manchester United contro lo Sheffield , un pareggio e una vittoria per i padroni di casa nel gennaio del 2021.

Al cospetto della compagine guidata da Paul Heckingbottom , Ten Hag non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match valevole per la nona giornata del massimo campionato inglese, infatti, Kobbie Mainoo , Tyrell Malacia , Lisandro Martinez , Aaron Wan-Bissaka , Luke Shaw , Casemiro e Jadon Sancho . Quest'ultimo è stato messo fuori rosa dalla fine di settembre dallo stesso tecnico. Una vera e propria presa di posizione che conferma una rottura totale tra Sancho e Ten Hag , con il giocatore che è stato escluso anche dalle foto ufficiali di squadra per la stagione 2023/24. Mentre Heckingbottom dovrà rinunciare a Daniel Jebbison , Rhys Norrington-Davies , Tom Davies , Max Lowe , John Egan e Chris Basham . Restano da valutare le condizioni di William Osula , Ben Osborn e George Baldock .

DOVE VEDERE LA GARA IN TV

La gara Sheffield-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv in Italia su Sky Sport Arena. Disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW Tv, piattaforma live e on demand di Sky.