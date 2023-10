Chelsea-Arsenal, probabili formazioni: Pochettino con Sterling, Arteta punta su Jesus

Quasi tutto pronto per Chelsea-Arsenal . Il match - valido per la nona giornata del campionato di Premier League - è in programma alle ore 18.30 a Stamford Bridge.

Pochettino affronta Arteta nel North-West London Derby numero 208. Una partita dall'elevato peso specifico in chiave presente e futura. Il Chelsea è in risalita dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Due le vittorie consecutive in Premier League per i Blues che occupano l'undicesima posizione in classifica a soli sei punti di distanza dalla zona Champions League. L'Arsenal, dall'altra parte, ha ripreso in questa stagione proprio da dove aveva interrotto alla scorsa. Venti punti frutto di sei vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta per Gabriel Jesus e compagni. Primo posto in coabitazione con il Tottenham e leggero vantaggio di due lunghezze rispetto ai campioni in carica del Manchester City.