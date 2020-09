Serie C, il Giudice Sportivo conferma: 0-3 a tavolino e -1 in classifica per il Trapani

Il Giudice Sportivo punisce il club siciliano di Pellino.

Trapani-Casertana, match del giorne C di Serie C in programma domenica 27 settembre alle ore 15.00 e valido per la prima giornata di campionato, non si è giocato allo stadio “Provinciale” della città siciliana. Il motivo riguarda l’assenza delle condizioni per svolgere la gara, così come hanno attestato e comunicato gli ispettori federali presenti allo stadio. I problemi in questione, riguardavano la posizione del medico sociale che sostituisce Peppe Mazzarella, in malattia la domenica del match. In merito al caos che riguarda la società granata, il Giudice Sportivo di Serie C ha conferamto quanto già era nell’aria: sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica per il Trapani. Di seguito, il comunicato ufficiale.



“TRAPANI -CASERTANADEL 27 SETTEMBRE 2020

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva

-che la gara in oggetto non è stata disputata avendo il Direttore di Gara constatato che la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021;

-che, pertanto, a norma dell’art. 66, comma 1 delle Noif, constatato il corretto comportamento del Direttore di Gara, occorre procedere a infliggere alla società Trapani la sanzione prevista dall’art. 53, comma 2 delle Noif,

quanto sopra premesso delibera

-di infliggere alla società Trapani la sanzione dellaperdita della gara con il punteggio di 0-3;

-di infliggere alla medesima società la penalizzazione di un puntonella classifica della stagione in corso“.

