Caos Trapani, l’avvocato Di Cintio: “Esclusione dal campionato? Ecco come stanno le cose”

E’ caos in casa Trapani.

Felice Evacuo e compagni domenica pomeriggio avrebbero dovuto sfidare la Casertana fra le mura del “Provinciale”. Una partita che la compagine siciliana non ha disputato, con gli ispettori federale che ne hanno impedito lo svolgimento. Il motivo? L’assenza del medico sociale che avrebbe dovuto sostituire il dottore Giuseppe Mazzarella, attualmente in malattia. Per questo motivo, la vittoria verrà assegnata a tavolino alla Casertana. Ed un secondo forfait da parte dei granata contro il Catanzaro potrebbe determinare l’esclusione del Trapani dal campionato.

“Cosa prevedono le norme e quando si rischia la radiazione? Secondo il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, alla società è inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Più che di radiazione è più corretto parlare di esclusione. La società che rinuncia a partecipare per la seconda volta ad una gara, secondo quanto disposto dalle Noif è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale”. Lo ha dichiarato l’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, intervistato ai microfoni del ‘Giornale di Sicilia’.

COPPA ITALIA – “Se un eventuale forfait in Coppa Italia (domani il Trapani dovrebbe affrontare il Brescia, ndr) sarebbe già decisivo per l’esclusione? Le Noif stabiliscono l’obbligo per le società di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono. Qualora il Trapani non dovesse presentarsi anche alla partita di Coppa Italia rischierebbe un ulteriore 0-3 da applicarsi a quella specifica competizione. È chiaro che le norme, pur mantenendo separate le competizioni di campionato e di Coppa Italia, prevedono la sanzione più grave, ovvero quella dell’esclusione, qualora la società rinunci alla partecipazione una seconda volta in campionato”.

LA DENUNCIA – “Pettinari ha denunciato il mancato rispetto dei protocolli sanitari du rante gli allenamenti, cosa rischia il Trapani? A fronte dell’emergenza epidemiologica, le società sono tenute al rispetto di tutte le direttive sanitarie emanate dalla Figc e dal ministero della Salute. Le conosciute disposizioni inerenti una responsabilità del medico sociale rendono ancora più complessa la questione relativa al Trapani, considerata la problematica emersa proprio con riferimento al tesseramento di tale figura all’interno della società. Il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute all’interno dei protocolli sono certamente essenziali per tutelare la salute di tutti i tesserati, in tale contesto non si può escludere che gli organi federali stiano procedendo con le necessarie verifiche”.

COVISOC – “Perché la Covisoc ha dato parere positivo all’iscrizione del Trapani in Lega Pro? La Covisoc prima di emettere il proprio parere effettua tutti i relativi controlli al fine di verificare l’assenza di qualsivoglia irregolarità. Il fatto che la Covisoc abbia espresso parere positivo nei confronti del Trapani significa che non sono state rilevate irregolarità nella domanda tali da non rilasciare il proprio parere conforme”, ha concluso l’avvocato.