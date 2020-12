Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Viterbese: ecco dove vedere il match del ‘Renzo Barbera’

Tutto pronto per Palermo-Viterbese.

Serie C-Girone C, Palermo-Viterbese: arbitra Mario Cascone di Nocera Inferiore

Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, rosanero e laziali, si sfideranno nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Tra l’altro, in quei giorni, da Viterbo era arrivata anche la notizia di un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima squadra. Oggi, la gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

PALERMO-VITERBESE, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre, potranno seguire l’attesissimo match, in streaming sulla piattaforma Eleven Sports e sulla pagina You Tube e Facebook della stesso provider internazionale, o tramite Pc e Notebook oppure ancora su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Inoltre, è possibile seguire la diretta testuale della sfida anche su Mediagol.it.

Palermo-Viterbese, alla ricerca della continuità: Boscaglia sfida Taurino per proseguire la scalata