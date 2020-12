PALERMO-VITERBESE, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIA

Il Palermo cerca il secondo successo di fila nel match in programma mercoledì pomeriggio contro la Viterbese.

Alle ore 15 andrà in scena la sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara sarebbe dovuta andare in scena lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Tra l’altro, in quei giorni, da Viterbo era arrivata anche la notizia di un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima squadra.

L’incubo, però, è ormai alle spalle. Tra i reduci dal Covid, solo Santana e Marong non sono ancora tornati a disposizione. Peretti, invece, costretto a saltare la sfida contro il Monopoli a causa di un affaticamento muscolare, sarà convocato. In dubbio la presenza di Corrado.

La compagine rosanero, dunque, si appresta a tornare a giocare fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera” dopo la vittoria conquistata nel weekend. Domenica pomeriggio, infatti, il Palermo si è abbondantemente riscattato contro gli uomini di Giuseppe Scienza, dominando l’incontro e mettendo a segno ben tre reti realizzate da Almici, Marconi e Saraniti. D’altra parte, l’obiettivo rimane sempre e solo uno: stare nei piani alti della classifica che, adesso, inizia gradualmente ad assumere una conformazione più consona ad ambizioni e cifra tecnica della squadra.

Al cospetto della formazione laziale, Boscaglia confermerà l’ormai consueto 4-2-3-1, che non dovrebbe presentare molte novità per quanto concerne la scelta degli interpreti. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell’allenatore gelese.

Davanti a Pelagotti, Marconi e uno tra Accardi e Somma comporranno il tandem di centrali difensivi. Nel dettaglio, le condizioni fisiche di quest’ultimo verranno valutate nelle prossime ore dallo staff alla luce degli incontri ravvicinati. Almici e Crivello agiranno da esterni bassi. Odjer e Luperini, invece, formeranno quasi certamente il binomio di interni in zona nevralgica. In avanti, due i ballottaggi per quanto riguarda gli estremi del tridente offensivo che avrà in Rauti il perno centrale. A destra, infatti, giocherà uno tra Kanoute e Silipo, mentre a sinistra spazio a Floriano o a Valente. Infine, Saraniti agirà da unico terminale di riferimento del reparto avanzato.

Ecco le probabili formazioni del match tra Palermo e Viterbese.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma (Accardi), Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Kanoute (Silipo), Rauti, Floriano (Valente); Saraniti. All.: Roberto Boscaglia.

Indisponibili: Corrado, Marong, Santana.

Squalificato: nessuno.

VITERBESE (3-4-3): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Salandria, Bensaja, Falbo; Simonelli, Tounkara, Rossi (Calì). All.: Roberto Taurino.

Indisponibili: De Falco, Palermo.

Squalificato: nessuno.