Palermo-Viterbese, alla ricerca della continuità: Boscaglia sfida Taurino per proseguire la scalata

Tre punti per proseguire la scalata.

È questo l’obiettivo del Palermo, reduce dal successo casalingo contro il Monopoli dopo aver archiviato l’incidente di percorso contro la Turris. Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, i rosanero sfideranno i laziali nella gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra.

La compagine siciliana, dunque, si appresta a tornare in campo. Ma attenzione alla Viterbese. “La Viterbese è una squadra fisica che sa giocare bene, ma noi dobbiamo essere il Palermo con coordinate precise e giocare bene. Dobbiamo pensare molto a noi stessi e poi dare un’occhiata agli avversari ed essere pronti a tutto”, ha dichiarato Roberto Boscaglia nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara. La continuità sarà un elemento fondamentale in questo campionato. Per questo motivo, il tecnico rosanero chiede ai suoi grinta, determinazione, cinismo e soprattutto concretezza: “Dobbiamo continuare così perché altrimenti significherebbe gettare al vento tutto quello fatto fin qui”. Ciò nonostante, l’allenatore preferisce ancora non fare calcoli: “Dobbiamo pensare gara dopo gara, non è una frase fatta ma è quello che penso realmente. Siamo sulla strada giusta, questo è il percorso che avevo previsto”, ha proseguito.

Un’altra ghiotta occasione per il Palermo, chiamato ad offrire una prestazione brillante, al fine di trovare fluidità ed incisività per creare pericoli e abbattere i possibili muri difensivi degli avversari. D’altra parte, la differenza farà l’atteggiamento: “Noi vogliamo i tre punti e daremo tutto per arrivare alla vittoria, non dobbiamo disperdere energie pensando ad altre cose. Noi vogliamo essere tra i primi, il Palermo è fatto per stare nei piani alti”, ha spiegato il coach siciliano.

Contro la formazione di Taurino, l’allenatore ex Trapani proporrà il solito 4-2-3-1. Medesimo dispositivo tattico che non dovrebbe presentare molte novità per quanto concerne la scelta degli interpreti: “Non cerco rotazioni. Non ci sarà alcun turnover forzato. Voglio soltanto schierare la miglior squadra che mi dia garanzie dal punto di vista della tenuta tecnica. Somma è a disposizione, ma dovrò fare alcune valutazioni su di lui, e non sarà l’unico. Peretti, invece, è pronto ad aggregarsi al gruppo. Per quanto riguarda Palazzi, molto dipende da come gioca l’avversario, anche perché abbiamo anche Broh e Martin”, ha concluso Boscaglia.

Numeri alla mano, nelle ultime sette partite il Palermo ha collezionato quattordici punti, uno in meno rispetto al Bari di Gaetano Auteri. Ragion per cui, se i rosanero riuscissero a trovare continuità, allora si potrebbe guardare alla vetta della classifica.