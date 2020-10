Serie C, Bari-Catania aperta ai tifosi: già venduta una parte dei biglietti disponibili. I prezzi per gli ex abbonati

I tifosi del club pugliese tornano allo stadio.

Bari-Catania, match valido per la settima giornata del girone C di Serie C, andrà in scena il 26 ottobre alle ore 21.00. Nonostante il caos che il Coronavirus sta portando in tutto il calcio italiano e non solo, si va verso una lenta riapertura degli stadi. Così come nel campionato di massima serie, anche in Lega Pro si cerca di tornare alla normalità per ciò che riguarda la presenza dei tifosi sugli spalti. Anche il Bari, dunque, in occasione del match contro il club etneo, permetterà l’ingresso a 500 tifosi all’interno dello stadio San Nicola.

Così come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, sono stati già venduti circa 150 dei 500 biglietti disponibili per i tifosi del Bari, prorpio in vista del posticipo di lunedì sera in programma alle ore 21.00 allo stadio San Nicola. Nella giornata di giovedì è iniziata la vendita online, riservata agli abbonati della stagione 2019-2020, al prezzo di 33 euro più diritti di prevendita. La società pugliese, inoltre, ha riservato anche 500 tagliandi agli sponsor del club.

