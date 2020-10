Serie C, 7a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del weekend, Bari-Catania…

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020.

AVELLINO-CASERTANA

Arbitro: Cristian Cudini (Fermo)

Assistente 1: Mattia Politi (Lecce)

Assistente 2: Riccardo Pintaudi (Pesaro)

Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)

BARI-CATANIA

Arbitro: Marco D’Ascanio (Ancona)

Assistente 1: Claudio Barone (Roma 1)

Assistente 2: Giorgio Rinaldi (Roma 1)

Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)

CAVESE-MONOPOLI

Arbitro: Luca Angeluzzi (Foligno)

Assistente 1: Francesco Cortese (Palermo)

Assistente 2: Lorenzo Poma (Trapani)

Quarto ufficiale: Emanuele Tartarone (Frosinone)

TERAMO-JUVE STABIA

Arbitro: Eduart Pashuku (Albano Laziale)

Assistente 1: Massimiliano Bonomo

Assistente 2: Giuseppe Licari (Marsala)

Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze)

TERNANA-FOGGIA

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Assistente 1: Andrea Torresan (Bassano del Grappa)

Assistente 2: Alberto Zampese (Bassano del Grappa)

Quarto ufficiale: Marco Emmanuele (Pisa)

TURRIS-PAGANESE

Arbitro: Sajmir Kumara (Verona)

Assistente 1: Egidio Marchetti (Trento)

Assistente 2: Maicol Ferrari (Rovereto)

Quarto ufficiale: Maurizio Barbiero (Campobasso)

VIBONESE-VITERBESE

Arbitro: Gino Garofalo (Torre del Greco)

Assistente 1: Marco Ceolin (Treviso)

Assistente 2: Mattia Regattieri (Finale Emilia)

Quarto ufficiale: Fabrizio Arcidiacono (Acireale)

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA

Arbitro: Marco Ricci (Firenze)

Assistente 1: Giorgio Lazzaroni (Udine)

Assistente 2: Thomas Miniutti (Maniago)

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)