Eleven Sports, Ghirelli risponde a De Laurentiis: “Da mesi parla di un presunto accordo con Sky”

Botta e risposta tra Lega Pro e il Bari.

Attarverso una nota il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha voluto rispondere alle dichiarazioni rilasciate questa mattina dal presidente del Bari Luigi De Laurentiis.

“Dalle pagine di Tuttoc.com apprendo che il Presidente del Bari De Laurentiis, ci avrebbe apostrofato come buffoni, per la fallimentare gestione di Eleven Sports. Sono molto sorpreso. Sorpreso perché sono due mesi che mi parla di un presunto accordo tra Eleven Sports e Sky che nessuno ha mai visto; ancor più singolare è la presa di posizione del Presidente De Laurentiis tenuto conto che, proprio per tutelare gli interessi di ciascun club associato, lo scorso 14 ottobre 2020 ho ritenuto di dover condividere con lui una bozza di accordo di sub-distribuzione tra Eleven e Sky, ancor prima di proporlo agli operatori interessati così da trovare la soluzione più idonea per tutelare i tifosi. Ho fatto sollecitare telefonicamente una risposta al suo legale lo scorso venerdì, risposta che non è ancora pervenuta. In ogni caso, quando vedrò la risposta e la soluzione da lui prospettata, gli risponderò in dieci minuti. Ci tengo anche a ricordare che siamo una Lega, e come tale occorre ragionare a sistema, anche nelle soluzioni da adottare in questa e così come in tutte le altre vicende che ci riguardano“.

