Serie C, caos Eleven Sports: l’associazione Codici prende posizione. Ecco le modalità sul rimborso e risarcimento danni

Eleven Sports, la piattaforma streaming londinese che da due detiene i diritti televisivi dell’intero campionato di Lega Pro, è nuovamente nell’occhio del ciclone.

Dopo il terzo blackout stagionale registratosi nella giornata di ieri, Eleven Sports è finita un’altra volta nell’occhio del ciclone, tanto che allo Sportello dell’associazione Codici sono pervenute numerose segnalazioni dagli utenti che hanno segnalato nuovi disservizi.

Serie C, l’avvertimento di Ghirelli: “Eleven Sports deve darci certezze, saremo intolleranti”

A riguardo è intervenuto Stefano Gallotta, avvocato di Codici: “Gli utenti sono giustamente infuriati, anche perché il prezzo dell’abbonamento è aumentato e la qualità del servizio non giustifica assolutamente questi rincari. Dopo le proteste dei consumatori, Eleven Sports è corsa ai ripari, mettendo a disposizione degli abbonati al campionato di Serie C anche la piattaforma streaming MyCujoo, senza costi aggiuntivi. Peccato che anche lì si sono registrati problemi. Inoltre, MyCujoo offre meno opzioni per la visualizzazione in tv, dove è richiesto un dispositivo specifico, il cui costo si aggira sui 30 euro. Tutto questo non è stato spiegato ai consumatori ed in questi casi il Codice del Consumo parla di omissioni informative o informazioni ingannevoli. Nelle ultime ore l’azienda ha denunciato di essere stata vittima di un attacco hacker. Non ci interessano le cause del disservizio, quello che conta è la tutela del consumatore ed Eleven Sports su questo si sta dimostrando a dir poco carente“.

Serie C, crash Eleven Sports: “Attacco informatico senza precedenti”

Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ha rincarato la dose: “Quella di Eleven Sports ci sembra la classica toppa che è peggio del buco. Anche per questo abbiamo deciso di inviare una diffida alla società, affinché risolva in maniera seria e concreta una situazione non più sostenibile. Lo ripetiamo in maniera chiara e forte: i consumatori devono essere non solo rimborsati, ma anche risarciti per i danni subiti“.

L’associazione Codici ha avviato un’azione per tutelare gli abbonati Eleven Sports.

L’adesione è gratuita e la richiesta, come detto, è rimborso e risarcimento danni. Per unirsi all’iniziativa è possibile scrivere a segreteria.sportello@codici.org, telefonare allo 06.55.30.18.08 oppure compilare il mandato disponibile sul sito www.codici.org, seguendo le indicazioni per l’invio.