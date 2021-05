Serie B, Venezia-Lecce 1-0: Forte regala il trionfo ai veneti, Corini punta il ritorno

Il Venezia si impone per 1-0 nel match contro il Lecce.

Cittadella-Monza, Venturato: “Ottima gara, ma mancano altri 90′. Baldini? Ecco il suo segreto”

Una sfida all’insegna dell’equilibrio quella andata in scena sul rettangolo verde del ‘Penzo’. Occasioni da una parte e dall’altra, con la voglia di incidere che, tuttavia, è stata padrona soltanto della formazione di casa. I veneti, infatti, hanno portato a compimento un successo importante seppur non sia definitivo in ottica qualificazione.

Serie B, Cittadella-Monza 3-0: Baldini schianta i brianzoli, ipoteca granata sulla finale playoff

La rete di Forte – siglata al 47′ – consegna al Venezia il parziale della gara d’andata, con il verdetto definitivo che verrà tuttavia emanato tra tre giorni sul terreno di gioco del ‘Via del Mare’. Uno svantaggio non proibitivo per gli uomini di Eugenio Corini, che sfruttando il fattore casa potrebbero anche imporsi sui loro avversari e ribaltare l’1-0 maturato dopo questi primi 90 minuti. Tutto ancora da decidere, con la tensione che sale in vista di questo intenso finale di stagione, dal quale verrà poi fuori il nome della terza neopromossa in Serie A.

Cittadella-Monza, Brocchi: “3-0 difficile da spiegare, adesso dobbiamo fare una cosa”