Cittadella-Monza, Brocchi: “3-0 difficile da spiegare, adesso dobbiamo fare una cosa”

Per il ritorno dovremmo essere lucidi e credere nella rimonta.

Così Christian Brocchi, tecnico del Monza intervenuto in seguito al cocente insuccesso maturato nell’andata della prima semifinale playoff di Serie B contro il Cittadella. Un 3-0 che non lascia spazio ad analisi, con la tripletta siglata da Baldini che – con ogni probabilità – permetterà ai veneti di accedere alla finale.

Tuttavia, secondo Brocchi c’è ancora un significativo margine per rimontare un risultato che, al netto delle prestazioni, sembrerebbe non lasciare spazio ad alcuna replica. Intervenuto nel post gara, l’allenatore dei brianzoli ha analizzato con franchezza e lucidità la gara, spiegando alla stampa come la sua squadra lotterà per riscrivere un copione che sembra già ampiamente delineato. Ecco le sue dichiarazioni.

“Difficile da spiegare e da digerire questo 3-0, non siamo riusciti nemmeno a fare un gol nonostante delle occasioni chiare che abbiamo avuto. Dei singoli episodi purtroppo hanno condizionato il match. Adesso dobbiamo leccarci le ferite, mettere il cuore, la mente lucida e preparare il ritorno con la consapevolezza che ce la possiamo fare. Dobbiamo assolutamente crederci nel ritorno, oggi è stata una giornata storta, ma come oggi loro hanno fatto tre gol, possiamo farne anche noi altrettanti giovedì”.

