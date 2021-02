Serie B, Obi salva il Chievo al 92′: battuta la Reggiana e secondo posto conquistato. La classifica aggiornata

Il Chievo Verona strappa tre punti grazie a Joel Obi.

La formazione guidata da Aglietti è stata protagonista di una rocambolesca serata che ha infiammato la ventiduesima giornata di Serie B. I clivensi, infatti, hanno conquistato un successo che vale oro nella sfida interna contro la Reggiana, decisa proprio da una rete dell’ex giocatore dell’Inter. Affollamento, dunque, in vetta alla classifica, dove la formazione veneta è riuscita ad agganciare al secondo posto il Monza di Brocchi, portandosi a 39 punti ed eguagliando il bottino complessivo dei lombardi. Niente da fare, invece, per la franchigia ospite, che aveva fino all’ultimo sperato nel colpo grosso e che si ritrova ancora a lottare per non retrocedere, proseguendo una striscia negativa di risultati e prestazioni non indifferente.

