Atalanta-Napoli, Percassi: “La finale un traguardo fantastico. Tifosi? Ci mancano come l’aria”

L’Atalanta è in finale.

3-1: è questo il risultato della sfida tra Atalanta e Napoli, andata in scena questa sera al “Gewiss Stadium” e valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Dea elimina gli azzurri dalla competizione, staccando il pass per la finale che andrà in scena il prossimo 19 maggio e che metterà difronte i nerazzurri alla Juventus. Un traguardo importante commentato dall’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, intervenuto ai microfoni della “Rai”.

“Questa finale è un qualcosa di fantastico, siamo felicissimi. Un grazie al mister, a tutto lo staff e a dei ragazzi che ci stupiscono ogni volta. Ci stanno facendo vivere un grande sogno. Tifosi? Ne parliamo ogni volta, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che si possa tornare allo stadio, anche se in numero ridotto. Stiamo vivendo tante partite fino a qualche anno fa impensabili. Affronteremo il Real Madrid con la consapevolezza che dovremo fare attenzione e con la giusta attenzione. L’Atalanta non ha solo venduto ma ha anche acquistato quando serviva ed era il momento giusto per farlo. La rosa ha continuato a crescere negli anni, altrimenti non avremmo centrato un’altra finale di Coppa Italia. Pessina quest’anno si sta completando e sta crescendo giocando partite importanti e di spessore. Ha un’intelligenza particolare che si porta in campo”.