Serie B, le designazioni di Frosinone e Monza: arbitrano Manganiello e Marcenaro, La Penna al VAR

Federico La Penna torna al VAR per Monza-Empoli dopo mesi difficili seguite al caso Inter-Juventus.

⚽️ 6 maggio - 17:47

Novanta minuti per decidere una stagione. L’ultima giornata di campionato mette in palio la promozione in Serie A e accende i riflettori su due campi in particolare: quello del Frosinone e quello del Monza, entrambe ancora in corsa per il salto di categoria.

A dirigere la sfida tra Frosinone-Mantova sarà Gianluca Manganiello, mentre per Monza-Empoli è stato designato Matteo Marcenaro. Due scelte importanti per gare che si giocheranno in contemporanea e che potrebbero decidere tutto.

Proprio nella sfida dell’U-Power Stadium, oltre all’arbitro in campo, gli occhi saranno puntati anche sulla sala VAR, dove è stato designato Federico La Penna. Il suo compito sarà quello di supportare la direzione di gara nei momenti chiave: possibili rigori, episodi da espulsione, fuorigioco millimetrici. In una partita così tirata, il VAR può fare la differenza.

La scelta di affidare la cabina VAR a Federico La Penna per la sfida tra Monza ed Empoli non è una designazione come le altre. Arriva infatti al termine di mesi particolarmente turbolenti per l’arbitro laziale, tornato recentemente al centro del dibattito arbitrale italiano.

L’episodio che ha segnato il suo momento più delicato è stato quello di Inter-Juventus 2026. In quella gara, La Penna ha espulso Pierre Kalulu per un presunto fallo su Bastoni, decisione poi rivelatasi errata dalle immagini televisive, che hanno evidenziato una simulazione. Un errore pesante, anche perché il VAR , trattandosi di secondo cartellino giallo, non poteva intervenire. Un caso che ha fatto molto discutere, al punto da essere riconosciuto pubblicamente anche dai vertici arbitrali.

Dopo quella partita, è arrivato il cosiddetto “stop tecnico”: La Penna è stato fermato per alcune settimane dal designatore della Associazione Italiana Arbitri, una misura non ufficialmente disciplinare ma indicativa della necessità di una riflessione sulle sue recenti prestazioni. Il rientro è avvenuto gradualmente, ripartendo dalla Serie B, in quello che nel gergo viene spesso definito un passaggio di “raffreddamento”. Il caso ha avuto anche strascichi fuori dal campo. L’arbitro è stato infatti bersaglio di insulti e minacce sui social, tanto da sporgere denuncia e portare all’apertura di un’indagine da parte delle autorità competenti. Un clima pesante che ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’attenzione attorno alla sua figura. Non si tratta, peraltro, della prima volta che La Penna finisce sotto i riflettori. Nel 2021 era stato squalificato per diversi mesi per irregolarità amministrative, mentre nel corso della sua carriera non sono mancate direzioni di gara contestate e polemiche accese.

In questo contesto, la designazione per Monza-Empoli assume un significato preciso. Più che una semplice scelta tecnica, sembra configurarsi come un passaggio di rilancio: affidargli il VAR può rappresentare un segnale di fiducia, ma allo stesso tempo espone ogni eventuale episodio dubbio a un livello di attenzione ancora più alto. La sfida dell’U-Power Stadium, già importante per la classifica, avrà dunque un osservato speciale anche lontano dal campo.

Due partite, un unico obiettivo: la Serie A. Frosinone e Monza si giocano tutto negli ultimi 90 minuti, e insieme ai protagonisti in campo, anche le squadre arbitrali saranno chiamate a una prestazione all’altezza della posta in palio.