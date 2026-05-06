Serie B, le designazioni dell’ultima giornata: ecco chi sarà l’arbitro di Venezia-Palermo

I nominativi di arbitro, assistenti, quarto uomo, Var e Avar per le sfide di Serie B in programma venerdì
Sarà Zanotti della sezione di Rimini a dirigere la gara tra Palermo e Venezia, in programma venerdì, con assistenti Passeri e Bianchini, IV uomo Teghille, VAR Cosso e AVAR Prenna.

LE DESIGNAZIONI

AVELLINO - MODENA h 20:30

DI MARCO

VOTTA -  PRESSATO

IV:       ACQUAFREDDA

VAR: AURELIANO  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:  RUTELLA  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

 

CATANZARO - BARI h 20:30

SOZZA

MONACO - ZANELLATI

IV: MUCERA

VAR: GARIGLIO

AVAR: VOLPI

 

CESENA – PADOVA h 20:30

ARENA

EMMANUELE - RINALDI

IV: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

 

FROSINONE - MANTOVA h 20:30

MANGANIELLO

PERROTTI - COSTANZO

IV: CREZZINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

 

MONZA – EMPOLI h 20:30

MARCENARO

MASTRODONATO - RICCI

IV:       CALZAVARA

VAR:   LA PENNA

AVAR:   BARONI

 

PESCARA - SPEZIA h 20:30

DOVERI

DI GIOIA - ZEZZA

IV: TROPIANO

VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

 

REGGIANA - SAMPDORIA h 20:30

GUIDA

CORTESE - PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PAGANESSI

 

SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30

MARINELLI

POLITI - BITONTI

IV:  DASSO

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUALTIERI

 

VENEZIA - PALERMO h 20:30

ZANOTTI

PASSERI - BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR:  PRENNA

 

VIRTUS ENTELLA - CARRARESE h 20:30

FABBRI

BELSANTI - GRASSO

IV:  LEORSINI

VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

