Sarà Zanotti della sezione di Rimini a dirigere la gara tra Palermo e Venezia, in programma venerdì, con assistenti Passeri e Bianchini, IV uomo Teghille, VAR Cosso e AVAR Prenna.
Serie B, le designazioni dell’ultima giornata: ecco chi sarà l’arbitro di Venezia-Palermo
AVELLINO - MODENA h 20:30
DI MARCO
VOTTA - PRESSATO
IV: ACQUAFREDDA
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CATANZARO - BARI h 20:30
SOZZA
MONACO - ZANELLATI
IV: MUCERA
VAR: GARIGLIO
AVAR: VOLPI
CESENA – PADOVA h 20:30
ARENA
EMMANUELE - RINALDI
IV: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MONALDI
FROSINONE - MANTOVA h 20:30
MANGANIELLO
PERROTTI - COSTANZO
IV: CREZZINI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SERRA
MONZA – EMPOLI h 20:30
MARCENARO
MASTRODONATO - RICCI
IV: CALZAVARA
VAR: LA PENNA
AVAR: BARONI
PESCARA - SPEZIA h 20:30
DOVERI
DI GIOIA - ZEZZA
IV: TROPIANO
VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA - SAMPDORIA h 20:30
GUIDA
CORTESE - PISTARELLI
IV: PERENZONI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PAGANESSI
SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30
MARINELLI
POLITI - BITONTI
IV: DASSO
VAR: MAGGIONI
AVAR: GUALTIERI
VENEZIA - PALERMO h 20:30
ZANOTTI
PASSERI - BIANCHINI
IV: TEGHILLE
VAR: COSSO
AVAR: PRENNA
VIRTUS ENTELLA - CARRARESE h 20:30
FABBRI
BELSANTI - GRASSO
IV: LEORSINI
VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)
