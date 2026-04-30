Serie B, guida alla 37ª giornata: tutte le possibili combinazioni

Tutti i possibili verdetti di tutte le squadre di Serie B in questo penultimo turno di campionato

⚽️ 30 aprile - 14:43

Penultimo appuntamento di questo splendido campionato. Si gioca il primo maggio e si giocano tutte e DIECI le gare in contemporanea. Trent'anni fa vi avremmo detto di preparare radioline e televideo, quest’anno vi diciamo di accendere la tv e gustarvi ogni partita, perché questo turno rischia di essere uno dei più belli degli ultimi anni.

Tra calcoli cervellotici e una classifica che rischia di diventare un vero e proprio ascensore, vi forniamo una lista di tutte le combinazioni possibili per le squadre che ancora competono per un obiettivo.

SERIE A

In questo weekend in Serie A potrebbero arrivare due retrocessioni aritmetiche, al contempo dalla B c’è una squadra che ha il match point per tornare in massima serie. Il Venezia ha in mano il proprio destino, e in caso di successo contro lo Spezia, sarebbe matematicamente promosso in A.

Al secondo posto Monza e Frosinone continuano a spingersi a vicenda oltre il limite, rimandando i discorsi di giornata in giornata. In questo penultimo turno, però, la contesa si può concludere: se il Frosinone non vince contro la Juve Stabia, i brianzoli conquisterebbero la A in caso di vittoria contro il Mantova. In caso di successo per entrambe, il discorso verrà rimandato all’ultima giornata. E giocheranno entrambe in casa…

PLAY-OFF

Se da una parte Palermo e Catanzaro si affrontano con la consapevolezza di non poter andare oltre il loro quarto e quinto posto, Modena e Juve Stabia continuano a giocarsi il sesto posto. La squadra di Sottil è già sicura di far parte degli spareggi, mentre le vespe hanno bisogno di un altro punto per archiviare la pratica, a prescindere dalla posizione. Il Modena ha la possibilità di ipotecare il sesto posto: se la Juve Stabia perde contro il Frosinone, ai canarini basta un punto per essere aritmeticamente sesti, e sappiamo quanto può essere vantaggioso in vista del primo turno di spareggi (contro la settima, al momento proprio la Juve Stabia).

La vera bagarre riguarda l’ultima ruota del carro: l’ottava posizione. Al preludio del penultimo turno, la lotta greco-romana sta sorridendo all’Avellino. La squadra di Ballardini al momento si trova in zona play-off, ma in questa giornata non può blindare matematicamente la sua posizione, visto il poco distacco delle inseguitrici. Chi rischia di salutare definitivamente il treno degli spareggi è il Cesena. La squadra di Cole contro la Carrarese rischia di perdere in un solo colpo play-off e nono posto. In caso di sconfitta allo stadio dei Marmi, un successo dell’Avellino estrometterebbe in maniera definitiva il Cesena dai play-off, mentre la Carrarese può sognare fino all’ultima giornata in caso di successo contro i bianconeri, visti gli eventuali tre punti di differenza.

SALVEZZA

Il blocco centrale ha cominciato a respirare soltanto nelle ultime partite, anche se solo poche squadre hanno già iniziato a festeggiare la matematica salvezza. Tra le squadre dal decimo posto in giù, soltanto Carrarese e Mantova sono sicuri di partecipare alla prossima B (e addirittura, avrebbero ancora qualche chance di entrare nei play-off).

L’unica squadra che può ipotecare la salvezza, indipendentemente dalle avversarie, è la Sampdoria. I blucerchiati, in caso di successo contro il Sudtirol, blinderebbero la salvezza nonostante le montagne russe di questa stagione. Dopo una stagione in completa apnea, la Samp può tirare un sospirone di sollievo già in questa giornata.

A quota 40, Sudtirol e Padova, a cui si aggiunge anche l’Entella (39 punti) hanno una squadra come riferimento per i loro calcoli: l’Empoli. Tutte e tre le squadre potrebbero festeggiare la salvezza in questo turno se l’Empoli non vince contro l’Avellino.

PLAY-OUT E RETROCESSIONE

Arrivati al penultimo turno, il destino rischia di presentare il conto già in questa giornata. Tutte le squadre rischiano di dover salutare la B con una giornata di anticipo, ma la serie di combinazioni è come sempre spettacolare e cervellotica.

Il Pescara ha il suo destino in mano, e probabilmente ha quello delle altre squadre. La squadra di Gorgone va in casa del Padova con una certezza: in questo turno non può retrocedere matematicamente. Allo stesso tempo, un successo degli abruzzesi potrebbe condannare una delle squadre alle sue spalle. La squadra esposta al rischio maggiore è lo Spezia. La squadra di D’Angelo occupa l’ultima posizione con 33 punti, a un solo punto dal Pescara diciassettesimo. Il rischio è dato dall’avversario, perché al Picco arriva il Venezia. I lagunari con una vittoria vanno in Serie A, e quindi la partita non sarà di certo una passeggiata di fine stagione. In caso di sconfitta contro il Venezia, basta un successo di una delle squadre a 34 punti (Bari, Reggiana o Pescara) per spedire lo Spezia in Serie C.

Piccola postilla sul Pescara: in caso di vittoria, se una delle tre squadre dietro perde, si garantirebbe un posto nei play-out.

Anche Bari e Reggiana rischiano tantissimo. Arrivate entrambe all’ultima spiaggia, devono provare a vincere a tutti i costi, visto che il rischio della retrocessione è incombente.

TUTTE LE SQUADRE E LE LORO COMBINAZIONI ARITMETICHE

Venezia

Se vince, è promosso in Serie A

Se pareggia, e Monza e Frosinone pareggiano, è promosso in Serie A

Se perde, e Monza e Frosinone perdono, è promosso in Serie A

Monza

Se vince, e il Frosinone perde, è promosso in Serie A

Se perde o pareggia, si decide tutto all’ultima giornata

Frosinone

Se perde, e il Monza vince, è ufficialmente terzo

In caso di vittoria o pareggio, si decide tutto all’ultima giornata

Palermo (Già qualificato ai play-off)

Già sicuro del quarto posto

Catanzaro (Già qualificato ai play-off)

Già sicuro del quinto posto

Modena (Già qualificato ai play-off)

Se vince o pareggia, e la Juve Stabia non vince, è aritmeticamente sesta in classifica

Se perde, si decide all’ultima giornata

Juve Stabia

Con un pareggio è aritmeticamente qualificata ai play-off

Avellino

Si decide tutto all’ultima giornata

Cesena

Se perde, e l’Avellino vince, è fuori dalla lotta ai play-off

Carrarese (già sicuro della salvezza)

Si decide tutto all’ultima giornata

Mantova (già sicuro della salvezza)

Si decide tutto all’ultima giornata

Sampdoria

Se vince, è aritmeticamente salva

Sudtirol

Se vince, e l’Empoli non vince, è aritmeticamente salvo

Padova

Se vince, e l’Empoli non vince, è aritmeticamente salvo

Entella

Se vince, e l’Empoli non vince, è aritmeticamente salva

Empoli

Se perde o pareggia, e Entella, Padova e Sudtirol vincono, è aritmeticamente ai play-out

Pescara

In questo turno aritmeticamente non può retrocedere

Se vince, e Bari, Reggiana e Spezia perdono, è aritmeticamente ai play-out

Bari

Se perde, e il Pescara vince, è retrocesso in Serie C

Reggiana

Se perde, e il Pescara vince, è retrocessa in Serie C

Spezia

Se perde, e una tra Reggiana, Bari e Pescara vince, è retrocesso in Serie C