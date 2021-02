Serie B, formazioni ufficiali Monza-Pisa: Cristian Brocchi si affida a Boateng e all’ex Palermo Bellusci

Tutto pronto per Monza-Pisa.

Monza, Picozzi collabora con il club di Berlusconi: “Parlai con Galliani ai tempi del Milan, il calcio una passione. Ecco il mio ruolo”

Ad aprire la ventitreesima giornata di Serie B sarà la sfida tra la compagine lombarda e la squadra guidata da Luca D’Angelo. Cristian Brocchi alla ricerca di tre punti fondamentali per continuare la corsa sull’Empoli, attualmente primo in classifica, e per distanziarsi dal gruppone play off guidato dal Chievo a 39 punti e chiuso dal Lecce di Eugenio Corini con 32 punti. Il Pisa proverà invece ad impensierire il Monza per cercare di distanziarsi sempre di più dalla zona retrocessione al momento a sei punti di distacco dalla formazione toscana.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

Monza, Brocchi: “Sfidare il Milan un sogno, vogliamo la Serie A e con Berlusconi niente limiti. Balotelli? Vi dico tutto”

MONZA- Di Gregorio; Donati, Bellusci, Bettella, Sampirisi; Barillà, Frattesi, Scozzarella; Boateng, Diaw, Mota Carvalho.

PISA- Gori, Birindelli, Siega, Caracciolo, Palombi, Quaini, Lisi, Varnier, Gucher, Marconi, Mazzitelli.