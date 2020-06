Serie A, oggi tocca a Lecce-Milan, Fiorentina-Brescia e Bologna-Juventus: le probabili formazioni

La Serie A è tornata in campo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano si prepara ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. All’appello mancano ancora 12 turni da giocate in soli in 41 giorni. Terminate Torino-Parma (1-1), Verona-Cagliari (2-1), Atalanta-Sassuolo (4-1) e Inter-Sampdoria (2-1), tutte le squadre si sono allineate con 26 partite giocate. Lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, invece, sarà di scena la 27esima giornata. Le gare verranno giocate rigorosamente a porte chiuse, come già accaduto per la Coppa Italia.

Oggi alle 19.30 è il turno di Lecce-Milan, gara in programma allo Stadio ‘Via del Mare‘ e visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming sulla piattaforma streaming Sky Go, e Fiorentina-Brescia in programma allo Stadio ‘Artemio Franchi’ e visibile in tv su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma streaming Sky Go. Alle 21.45, invece, tocca a Bologna-Juventus, il match in programma allo Stadio ‘Renato Dall’Ara’ e visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A.

Di seguito, le probabili formazioni.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tatchidis; Saponara, Mancosu; Lapadula.

MILAN (4-4-1-1):Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.