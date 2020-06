Serie A, Inter-Sampdoria 2-1: i nerazzurri volano con la Lula, ritorno in campo amaro per Ranieri

L’Inter torna a vincere a ‘San Siro’.

115 giorni dopo l’ultima volta, gli uomini di Antonio Conte tornano a vincere al Giuseppe Meazza, nella sfida andata in scena questa sera contro la Sampdoria e valida per il recupero della 25^ giornata di Serie A. I nerazzurri si rendono subito pericolosi con Eriksen che segna su cross di Candreva. L’arbitro Mariani, però, annulla tutto su segnalazione dell’assistente. L’Inter fa girare palla e non si allontana dalla metà campo blucerchiata, impensierendo – a più riprese – la difesa Doriana. La rete dell’1-0 non tarda, infatti, ad arrivare: al 10° minuto è Romelu Lukaku a sbloccare il match, regalando ai suoi il gol dell’1-0. Al 24° un corner dell’Inter battuto da Eriksen e toccato De Vrij, viene murato due volte da un attento Bereszynski. Una nuova nitidissima occasione si presenta ai nerazzurri solo qualche minuto dopo quando, Candreva, che riceve palla centralmente da Young, prova il tiro con la sfera che finisce di poco fuori. Il raddoppio della formazione meneghina arriva solo al 33° con Lautaro Martinez che, servito da Candreva, batte un incolpevole Audero. Al 53° la Sampdoria accorcia le distanze: Handanovic batte un calcio d’angolo, Colley si lancia verso la porta avversaria colpendo la traversa, Thorsby intercetta la palla e segna così la rete del definitivo 2-1.