Serie A, Torino-Parma 1-1: ducali cinici, Belotti spreca un calcio di rigore

La Serie A riparte con un pari tra Torino e Parma.

Allo Stadio Olimpico “Grande Torino” termina 1-1 il match tra i granata e i ducali, sfida valida per il recupero della 25a giornata posticipata per l’emergenza Coronavirus. Padroni di casa ancora a secco di vittorie che portano comunque a casa un buon punto contro una squadra messa in campo in modo esemplare da parte di Roberto D’Aversa. A portarsi in vantaggio sono stati gli uomini di Moreno Longo che al 15′ hanno trovato la via del gol con N’Koulou che ha svettato di testa più in alto di tutti su corner di Berenguer. Il pareggio del Parma porta la firma di Kucka che al 31′ ha trafitto Sirigu con un mancino potentissimo dall’interno dell’area di rigore su servizio dalla sinistra di Gervinho. I piemontesi avrebbero l’opportunità di portare a casa i tre punti, ma al 48′ Andrea Belotti fallisce un calcio di rigore intercettato da Sepe.