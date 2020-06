Serie A, oggi tocca a Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio e Roma-Sampdoria: le probabili formazioni

La Serie A è tornata in campo.

Dopo ben 103 giorni di stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, il calcio italiano è pronto ad affrontare la sfida più ardua di questa stagione: chiudere il campionato. All’appello mancano ancora 12 turni da giocate in soli in 41 giorni. Giocate con successo Torino-Parma (1-1), Verona-Cagliari (2-1), Atalanta-Sassuolo (4-1) e Inter-Sampdoria (2-1), tutte le squadre si sono allineate con 26 partite giocate. Resta, dunque, da ultimare la 27esima giornata, iniziata lunedì 22 giugno ma ormai in dirittura d’arrivo. Le gare verranno giocate rigorosamente a porte chiuse, come già accaduto per la Coppa Italia.

VIDEO Atalanta-Lazio, stasera il big match della 27ª giornata: i numeri della sfida del Gewiss Stadium

Alle 19:30 aprono i giochi Inter-Sassuolo, gara visibile in esclusiva su DAZN. Antonio Conte potrebbe studiare un mini-turnover, con Young che probabilmente verrà sostituito da Biraghi e Stefan De Vrij da Diego Godin. De Zerbi che dovrà fare a meno dello squalificato Marlon, potrebbe affidarsi a Djuricic in avanti e Pedro Obiang a centrocampo.

Alle 21.45 è il turno di Atalanta-Lazio, sfida visibile in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Mister Gasperini dovrà rinunciare a Cyzborra infortunato e Pasalic squalificato. In difesa reintrerà Toloi mentre davanti confermata la coppia Zapata-Gomez. Molti dubbi per Inzaghi, che in avanti dovrà scegliere tra Correa e Caicedo.

Roma-Sampdoria chiuderà il turno, il match sarà visibile su Sky Sport 253. Paulo Fonseca dovrà fare a meno di Pau Lopez. Sicuro di un posto da titolare, invece, Edin Dzeko alle sue spalle sarà ballottaggio tra Under e Carles Perez. La Sampdoria riproporrà il modulo visto nel secondo tempo con l’Inter, il 4-4-1-1. Non ci sarà però lo squalificato Bertolacci, mentre in difesa il ballottaggio è tra Colley e Tonelli, quest’ultimo in leggero vantaggio.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-4-1-2) probabile formazione: Handanovic; Godin, Skriniar,Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovsky; Zapata, Gomez.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Mirante; Zappacosta, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Perez, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA (4-4-1-1) probabile formazione: Audero; Bereszyński, Tonelli, Yoshida, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Thorsby, Leris; Ramirez; Gabbiadini.