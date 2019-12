Serbia, ritorno in patria per Stankovic: allenerà la Stella Rossa. Il comunicato del club

Nuova vita per Dejan Stankovic.

A fine novembre era entrato a far parte dello staff del settore giovanile nerazzurro ma oggi, Dejan Srankovic, ha salutato il club nerazzurro per volare verso una nuova avventura. L’ex colonna portante del club meneghino, proprio in queste ore, ha lasciato Milano per ritornare nella sua patria: la Serbia e, più in particolare, a Belgrado. Dejan Stankovic infatti è il nuovo allenatore della Stella Rossa, club in cui lo stesso ha militato durante la sua lunga carriera da giocatore. Il serbo, che prenderà il posto di Vladan Milojevic, nella giornata di oggi ha rassegnato le sue dimissioni. La presentazione ufficiale del neo tecnico della Stella Rossa, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, avverrà nella giornata di venerdì allo stadio Rajko Mitic: impianto sortivo del club belgradese.

